ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'a 41 adet yeni MOBESE yerleştirilecek

09 Mayıs 2017 Salı, 15:27
Sivas'a 41 adet yeni MOBESE yerleştirilecek
Sivas'a 41 adet yeni MOBESE yerleştirilecek

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarıyla huzur toplantısı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği ve Trafik Ekipler Amirliği tarafından mahalle muhtarlarıyla Susamışlar Konağı'nda huzur toplantısı düzenlendi. Toplantıya Alibaba Karakol Amiri Mesut Özbahçe, Asayiş Ekipler Amiri Yardımcısı Ümit Güney, Trafik Ekipler Amiri Metin Altın ve 22 mahallenin muhtarı katıldı. Toplantıda muhtarların sorunları dinlenirken, Alibaba Karakol Amiri Mesut Özbahçe Sivas'a 41 adet yeni MOBESE yerleştirileceğini belirterek,,"Sivas geneline 41 tane MOBESE planlandı, bir iki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak, tesisler kurulmaya başlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden onay geldiği an MOBESE kurulumları yapılacak, siz muhtarlarımızın da söylediği yerler de dikkate alınarak MOBESE'ler kurulacak" dedi.
(UY-Y-)

09.05.2017 15:37:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİ'DEN 5 İLE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Numune Hastanesi'nde 'WhatsApp' ile randevu alınabilecek
YEREL

NUMUNE HASTANESİ'NDE 'WHATSAPP' İLE RANDEVU ALINABİLECEK
Foseptiğe düşen inek için seferber oldular
YEREL

FOSEPTİĞE DÜŞEN İNEK İÇİN SEFERBER OLDULAR
Sivas'ta üniversiteli öğrencileri trafik kontrolü yaptı
YEREL

SİVAS'TA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİ TRAFİK KONTROLÜ YAPTI
Kocakurt Barajı 28 bin dekar araziyi suyla buluşturacak
YEREL

KOCAKURT BARAJI 28 BİN DEKAR ARAZİYİ SUYLA BULUŞTURACAK
Sivasspor Kulübünün 50. kuruluş yıl dönümü
YEREL

SİVASSPOR KULÜBÜNÜN 50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
EJDER YALÇIN zırhlısının 400 parçası Sivas'tan
YEREL

EJDER YALÇIN ZIRHLISININ 400 PARÇASI SİVAS'TAN
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonu
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar el sanatları sergisi açtı
YEREL

SEVGİ EVLERİ'NDE KALAN ÇOCUKLAR EL SANATLARI SERGİSİ AÇTI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
YEREL

SİVAS'TA KKKA HASTALIĞI ŞÜPHESİYLE ÖLÜM
Sivas'ta 3 kilo esrar ele geçirildi
YEREL

SİVAS'TA 3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Sivasspor'un &quot;58&quot; uğuru
YEREL

SİVASSPOR'UN "58" UĞURU
Sivas merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta kirpi kurtarma operasyonu
YEREL

SİVAS'TA KİRPİ KURTARMA OPERASYONU
15 Temmuz gecesi fotoğraflarla anlatıldı
YEREL

15 TEMMUZ GECESİ FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI
SDT, 'Lysistrata' ile İzmir'de perde açacak
YEREL

SDT, 'LYSİSTRATA' İLE İZMİR'DE PERDE AÇACAK
Sivas'ta Türk'ün Turan Gecesi düzenlendi
YEREL

SİVAS'TA TÜRK'ÜN TURAN GECESİ DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini