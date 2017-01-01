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Sivas'a 41 adet yeni MOBESE yerleştirilecek



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu

SİVAS (İHA) - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarıyla huzur toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği ve Trafik Ekipler Amirliği tarafından mahalle muhtarlarıyla Susamışlar Konağı'nda huzur toplantısı düzenlendi. Toplantıya Alibaba Karakol Amiri Mesut Özbahçe, Asayiş Ekipler Amiri Yardımcısı Ümit Güney, Trafik Ekipler Amiri Metin Altın ve 22 mahallenin muhtarı katıldı. Toplantıda muhtarların sorunları dinlenirken, Alibaba Karakol Amiri Mesut Özbahçe Sivas'a 41 adet yeni MOBESE yerleştirileceğini belirterek,,"Sivas geneline 41 tane MOBESE planlandı, bir iki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak, tesisler kurulmaya başlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden onay geldiği an MOBESE kurulumları yapılacak, siz muhtarlarımızın da söylediği yerler de dikkate alınarak MOBESE'ler kurulacak" dedi.

(UY-Y-)



09.05.2017 15:37:02 TSI

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