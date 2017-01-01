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Büyükşehir'den eşya desteği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Sosyal hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı'na bağlı Gökveliler Mahallesinde meydana gelen yangın sonrasında eşyaları kullanılamaz duruma gelen Nezir Aydın'a destekte bulundu. Bu kapsamda evin ana ihtiyaçları arasında yer alan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve halı Nezir Aydın'a teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz duruma gelen vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Köprübaşı'na bağlı Gökveliler Mahallesinde yaşayan Nezir Aydın'a yardım elini Manisa Büyükşehir Belediyesi uzattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilen eşyalar Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem tarafından aileye teslim edildi. Nezir Aydın'a, Başkan Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ileten Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Bu kapsamda meydana gelen yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Nezir Aydın'a Büyükşehir Belediyemiz destekte bulundu. Bu kapsamda evin ana ihtiyaçları arasında yer alan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve halı desteğinde bulunuldu" dedi. Kendilerine sağlanan destek dolaysıyla mutluluklarını dile getiren Nezir Aydın da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

(SC-Y)



09.05.2017 15:38:44 TSI

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