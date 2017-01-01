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AK gençlerden köy okullarına destek



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce Gençlik Kolları, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Düzce'nin köylerindeki okullarında eksiklikleri gidermek için kolları sıvadı. AK Gençler, Musababa köyü okulunun yıpranmış bahçe duvarlarını boyayarak yeni bir görünüme kavuşturdu.

Sosyal sorumluluk projelerini ardı ardına hayata geçiren AK Parti Düzce Gençlik Kolları, gençleri spora yöneltmek için yaptığı etkinliklerin ardından köy okullarının eksikliklerini gidermek için çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü, köy okullarının müdürleri ve muhtarlarla temasa geçen gençler, ihtiyaçları olan okullara yardım kampanyası başlattı. İlk olarak Musababa köy okulunun bahçe duvarlarını boyayarak çalışmalarına başlayan gençler, her hafta başka bir okulda çalışma yapmayı hedefliyor.

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç, " Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bir nebze de olsa katkımız olsun istiyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, muhtarlarımız ve okullarımızla istişarelerde bulunuyoruz ve elimizden gelince yardım etmeye çalışıyoruz. Musababa köyündeki okulun bahçe duvarlarını önce boyadık ardından da çocuklarımızın ilgisini çekecek figürler çizdik. Bundan sonra da böyle sosyal sorumluluk projelerine devam etmek istiyoruz" dedi.

(AY)



09.05.2017 15:38:45 TSI

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