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Büyükşehir altyapı yatırımlarına hız verdi



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ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. ESKİ'nin ekipleri, Aşkale'nin Büyükgeçit, Olur'un Bozdoğan, Taşgeçit, Uzunharman, Yolgözler, Pasinler'in Övenler, Şenkaya'nın Köşk, Teketaş, Tortum'un Aksu, Uzundere'nin Çamlıyamaç ve Dikyar mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. ESKİ, ilçeler ve mahallelerde başlattığı altyapı, içme suyu ve kanalizasyon hattı olmayan mahalleleri sağlıklı altyapıyla tanıştırıyor. Yetkililer, "Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon yapımını tüm hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla şehrimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecek altyapıya kavuşturacağız" dedi.

(ERZ-AT-Y)



09.05.2017 15:46:13 TSI

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