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Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:37
Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı
Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İslam alemine arınmanın ve affın kapılarını açan Berat Kandili'nin Ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirtti. Zolan, "Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığındığımız, kalplerimizi tövbe-istiğfar ile arındırdığımız Berat Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Her bir mübarek gecenin rahmet, bereket, birlik, beraberlik ile Allah'ın huzuruna bir adım daha yaklaşma vesilesi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bu mübarek günde dargınlıkları ve küskünlükleri unutmalı, kardeşliğimizin pekiştirilmesi için ellerimizi semaya açmalıyız."
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği Berat Kandili'nin tüm dünyaya ve İslam alemine barış, huzur ve refah getirmesini dileyen Başkan Zolan, "Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

09.05.2017 15:46:28 TSI
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