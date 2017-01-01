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Şehzadeler'in enerjisi güneşten

- Şehzadeler Belediyesi ilçenin 7 farklı noktasına güneş enerjili telefon şarj istasyonu yerleştirdi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, yeni bir proje ile Manisa'da yine bir ilk olan güneş enerjili şarj istasyonlarını halkın hizmetine sundu. İlçenin 7 farklı noktasına yerleştirilen güneş enerjili şarj istasyonları büyük ilgi gördü.

Yaptığı yeni projeler ile Manisa halkının takdirini toplayan Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler' de 7 farklı noktaya kurduğu güneş enerjili şarj istasyonu ile özellikle gençlerin büyük beğenisini topladı. Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek yaygınlaşarak hayatın her alanına girmesiyle birlikte öne çıkan en büyük sorunlar arasında yer alan enerji konusunda Şehzadeler Belediyesi özellikle telefon ve tablet kullanıcılarının sorununa ilçe genelinde kurduğu güneş enerjili şarj istasyonu ile çözüme kavuşturdu.

Şehzadeler'in 7 farklı noktasına güneş enerjili şarj istasyonunun montajının yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Zafer Kalkınma Ajansı mali desteğiyle yürüttüğümüz 'Şehzadeler Güneş Topluyor' projesi yatırıma dönüşmeye başladı. Günlük hayatımızın değişmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlarımızın en büyük ihtiyacı olan şarj sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Şehzadeler Belediyesi yoğun olarak kullanılan toplam 7 noktada Güneş Enerjisi ile çalışan Telefon Şarj İstasyonunun kurulumu tamamladık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı ana arterler olan Beyazfil, Sultan Parkı, Sübyan Mektebi yanı, Bedesten Meydanı, Ulupark havuz, Gençlik Parkı ve Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda bu şarj istasyonlarının montajını yaptık. Vatandaşlarımız çarşıda gezerken telefonlarını veya tablet bilgisayarlarını rahatlıkla bu şarj istasyonlarından şarj edebilecekler" dedi.

(SC-Y)



09.05.2017 15:48:48 TSI

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