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Kayapınar'dan yaşlılara moral gezisi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetlerinden yararlanan yaşlı ve bakıma muhtaç 20 kişiyi Şanlıurfa'ya götürecek. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın talimatı ile gerçekleştirilecek gezide, yaşlı vatandaşların sosyalleşmeleri ve stres atmaları amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirme ile birlikte sosyal, kültürel etkinliklerin yanı sıra yerel hizmetlerde de ön plana çıkan Kayapınar Belediyesi, yine bir ilke hizmet attı. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Destek Hizmetleri bünyesinde kısa bir süre önce kurulan ve ilçe merkezinde 40'a yakın yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşa hizmet sunan evde bakım hizmetleri tüm hızıyla sürüyor. Hizmetler kapsamında, ev temizliği, kişisel bakım, refakatçilik ve danışmanlık hizmeti veriliyor, maddi durumu iyi olmayan yaşlılara ayni ve nakdi yardımda da bulunuluyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Cebe, Evde Bakım hizmetleri birimini ziyaret ederek, birim sorumluları ve çalışanları ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, personellere yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara kendi anne ve babaları gibi şefkat göstermeleri yönünde telkinlerde bulundu.

Toplantı sırasında yaşlı vatandaşlara yönelik Şanlıurfa'ya yönelik gezi düzenlenmesi kararı alındı. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın da onay vermesi üzerine evde bakım hizmetlerinden yararlanan 20 vatandaş, 19 Mayıs'ta Şanlıurfa'ya günübirlik bir gezi düzenlenecek. Gezide, yaşlı vatandaşların sosyalleşmeleri ve stres atmaları amaçlanıyor.

(İHA-MP-Y)



09.05.2017 15:49:01 TSI

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