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Bingöl'de 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası'

09 Mayıs 2017 Salı, 15:40
Bingöl'de 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası'
Bingöl'de 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası'

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' etkinliklerinin açılışı yapıldı.
Bingöl'de bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek olan "Karayolları Trafik Güvenliği Haftası"başladı. Etkinliğin açılış program Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Son 30 yılda 300 bin insanın trafik kazalarında öldüğünü belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Bu çok ciddi ve üzücü bir rakam.Yolların daha iyi hale getirilmesiyle de trafik kazalarının önüne geçilmesi mümkün gözükmüyor. Son 10 yılda araç sayısı yüzde 75 artmış ancak kaza sayısı yüzde 125'e yakın artış göstermiş. Yol standartları ve araç standartları yükseliyor ancak trafik kazalarının sayısı ise ciddi anlamda artıyor. Bu kazalarda da yüzde 98 sürücü hatası var" dedi.
Türkiye'de karayollarının uluslararası standartlara ulaştığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Metin Akay, "Buna rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımamazlık dolayı her yıl yaklaşık 7-8 bin insan hayatını kaybetmesine, yaklaşık 300 bin insanın yaralanmasına neden olmaktadır. İlimizde 2016 yılı içerisinde 994 trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 905 vatandaşımız ise yaralanmıştır" diye konuştu.
Vali Köşger ve protokol üyeleri, trafikte yılın başarılı personellerine plaket ve başarı belgesi vermesinin ardından trafik stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Programa Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
(YA-HİV-Y)

09.05.2017 15:49:21 TSI
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