YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Öz'den ilçelere teşekkür ziyareti

Başkan Öz'den ilçelere teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrasında ilçelere teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl teşkilatından Abdurrahman Tekin Tongaç, Selçuk Koç, İsmail Gülesin, Vahdettin Şimşek ve Abdulkadir Bulut ile birlikte Tortum, Uzundere, Oltu ve Olur İlçe teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Mehmet Emin Öz, 2023 hedefinin önemli adımlarından biri olan 16 Nisan halk oylaması öncesinde yapılan özverili çalışmalara teşekkür etti.

"GELECEĞİMİZ GARANTİ ALTINA ALINDI"

AK Parti ilçe teşkilatlarının gece-gündüz demeden halka anlattığı başkanlık sisteminin Türkiye'nin geleceğini garanti altına alan bir yönetim sistemi olduğunun altını çizen Başkan Öz, "Tüm dünyanın birlikte yürüttüğü 'HAYIR' kampanyasına rağmen halkımız Türkiye'nin geleceği yönünde feraset göstererek yeni hükümet sistemine onay vermiştir. Bu, 2023 hedefine doğru atılan en önemli adımdır. Türkiye, bugünden sonra daha güçlü adımlarla zirveye doğru yürümeye devam edecektir" dedi.

"ERZURUM, BİZİ YANILTMADI"

Halk oylamasında Erzurum'un ülke genelinde en yüksek 'EVET' çıkaran iller arasında olacağına inandıklarının altını çizen Başkan Öz, "Kentimiz bizi yanıltmadı ve büyükşehirler arasında en çok 'EVET' çıkaran il olarak bizi gururlandırdı. Bunda elbette AK Partili teşkilatların özverili çalışmasının rolü büyüktür. Bu nedenle çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



09.05.2017 15:50:26 TSI

NNNN

