Hem eğlendiler hem de tasarrufu öğrendiler
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören çocuklara eğitim seti dağıtarak su tasarrufu bilinci aşıladı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, yeni nesilleri su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören çocuklara eğitim seti hediye etti. Su tasarrufunu anlatan çizimlerden oluşan boyama kitabı, boya kalemleri, kalem, silgi ve diş fırçasının yer aldığı setle miniklere tasarruf ve temizlik bilinci aşılandı. MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin tarafından dağıtılan hediyelerle eğlenerek öğrenen çocuklar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkürlerini ilettiler.
(AY-Y)
09.05.2017 15:51:04 TSI
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