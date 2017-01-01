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Yunusemre U-14 takımı da Türkiye Şampiyonasına gidecek



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MANİSA (İHA) - Manisa'da oynanan play-off müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan Yunusemre Belediyespor U-14 takımı, Aydın'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında Manisa'yı temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor alt yapıya verdiği emeğin karşılığını almaya başladı. Daha önceden bünyesinde bulunan U-15 ve U-17 takımları Türkiye Şampiyonasına katılan Yunusemre Belediyespor'un bünyesinde bulunan U-14 takımı da Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Manisa'da gerçekleştirilen play-off müsabakalarında şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U-14 takımı, şampiyonluk kupasını Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın'ın elinden aldı.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, alt yapıya verilen önemin meyvelerini topladıklarını kaydetti. Başkan Alkan, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, sporun birçok branşında altyapıya büyük önem veriyor. Altyapımızdaki U-17 ve U-15 takımlarımız Türkiye Şampiyonasına gitmişti. U-14 takımımız da Manisa'da oynanan play-off müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayıp Aydın'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Maçlarında Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(SC-Y)



09.05.2017 15:51:57 TSI

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