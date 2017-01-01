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Başkan Tarhan, halk gününde Bozön sakinleriyle buluştu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üç yılı aşkın bir süredir her hafta bir mahallede gerçekleştirilen halk günü toplantıları kapsamında Bozön Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen mahallede halk günü toplantıları havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kırsal kesime taşındı. Başkan Neşet Tarhan, bu kapsamda Bozön Mahallesinde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar, dilek ve şikayetlerini direkt olarak Başkan Tarhan'a iletme fırsatı buldular.

Köylerinde yaşadıkları en büyük sıkıntılarının bahçe aralarına yol açılması olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle sulama suyu konusunda Tarhan'dan kendilerine aracı olmasını isteyerek, "Bizim köylü olarak en büyük sıkıntımız yol yordam bilememek. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Biz sıradan bir müdüre bile ulaşamazken, sayenizde ilk kez köyümüzde bir belediye başkanı geliyor. Son bir yılda defalarca sizi köyümüzde görüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Sizden özellikle sık sık kesilen sularımız ve yanmayan elektriklerimiz konusunda yardımcı olmanızı istiyoruz" dediler.

"Çözüm üretmek için buradayız"

Belediyeye ulaşamayan vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve yapılacak faaliyetlerin doğru programlaması için halk günü toplantılarının önemli olduğunu ifade eden Tarhan da "Mahallelerde yapılan toplantılar, vatandaşların doğru bilgi alması açısından da önemli. Vatandaşlarla görüşmek, onların şikayetlerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak bizim en önemsediğimiz görevlerimizden bir tanesidir. Çünkü belediye olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz değerin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Halkımız, belediyemize güveniyor. Bu da bizim gücümüze güç katıyor. Demokrasinin en önemli temellerinden birisi de birlik olup, ortak karar almaktır. Biz bunu Mezitli'de başardık diye düşünüyorum. Halkımızın bize olan güvenine layık bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Belediyeye gelemeyen vatandaşlar için halk günlerini mahallelerde yapmayı ilke haline getirdiklerini belirten Tarhan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız halk günlerini mahallelere taşıdık. Havaların ısınmasıyla birlikte daha kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza da ulaşarak sohbet etmek istiyoruz. Şimdiye kadar ihmal edilen yerlere ihtiyacı olan doğru hizmeti sunmak istiyoruz. Biz bu hataların önüne geçebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada sizden gelen istek ve talepleri ilgili birim müdürlerimize aktarıp çözüm üretmeye çalışacağız" diye konuştu.

Toplantı sonrasında köyde bazı noktaları dolaşarak vatandaşlarla görüşen Tarhan, gelen şikayetlerin çözümü için birim müdürlerine talimat verdi.

(KYM-Y)



09.05.2017 15:53:24 TSI

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