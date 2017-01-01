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İl Emniyet Müdürlüğünde 'Ayın Personeli' uygulaması devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kadroda görev yapan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, başarılı personeli ödüllendirmek, üstün performans gösteren personelin belirlemek amacıyla gerçekleştirilen "Ayın Personeli" seçme uygulamasına devam ediyor.

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bu uygulama neticesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mete Aytüre ve Özgür Tombakoğlu 02 Ocak 2017 günü bıçakla yaralama olayına karışan ve aynı zamanda aranması olan bir şahsın yakalanmasında üstün gayret ve başarı göstermeleri, polis-halk ilişkilerinde duyarlı olmaları, yapmış oldukları tüm iş ve işlemleri genel mevzuat hükümleri doğrultusunda bütün vatandaşlarımıza eşit uygulamalarından dolayı; Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Üzeyir Kamış, Hilmi Özbek ve Uğur Ertaş 10 Ocak 2017 günü intihar etmek isteyen bir şahsın balkondan atlamak üzere iken bir anlık dalgınlığından faydalanılarak yakalanıp ambulansla hastaneye intikal ettirilmesi olayındaki başarılı çalışmalarından dolayı "Ayın Personeli" olarak seçilmişlerdir. Ayın personeli seçilen meslektaşlarımız İl Emniyet Müdürümüz sayın Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer davetlilerin katılımlarıyla Ömür Mevki Atış Poligonunda düzenlenen törenle 'Teşekkür Belgesi' ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilmişlerdir."

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 15:53:27 TSI

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