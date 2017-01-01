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'Dertli Dolap' Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi

09 Mayıs 2017 Salı, 15:48
'Dertli Dolap' Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi
'Dertli Dolap' Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Belediyesince düzenlenen, Serpil Vurucu ve Orhan Eryılmaz tarafından hazırlanan "Dertli Dolap" isimli "Yunus Emre Konser ve Şiir Dinletisi" gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Merkezin'de gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da katıldı. Yunus Emre'nin örnek alınası hayatından, önemli kesitlerin, eşsiz şiirleri ve güzel musikimizle buluştuğu gösteri, programa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.
Konser, sanatçılara çiçek takdimi ile son buldu.
(İHA-MET-Y)

09.05.2017 15:57:33 TSI
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