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Vali Zülkif Dağlı'dan Başkan Yiğit'e ziyaret

09 Mayıs 2017 Salı, 15:51
Vali Zülkif Dağlı'dan Başkan Yiğit'e ziyaret
Vali Zülkif Dağlı'dan Başkan Yiğit'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı bir dizi incelemelerde bulunmak üzere beraberinde il müdürlerinden oluşan bir heyetle Yığılca'ya gitti.
İlçede Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, İGM üyeleri Hüseyin Yılgın, Mustafa Şen ve ilçe idare amirlerince karşılanan Vali Dağlı, önce Yığılca İmam Hatip Lisesinin yeni binasını inceledi. Daha sonra tüm ilçe ve köy muhtarlarıyla görüşmek üzere konferans salonuna geçildi. Görüşmenin ardından İlçe Öğretmenevi ve İlçe Halk Kütüphanesini gezen Vali Dağlı, ayrıca ilçeyi dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Akabinde Belediye hizmet binasına geçen Vali Zülkif Dağlı, bina girişinde belediye personelince karşılanarak kendisine çiçek takdim edildi.
Vali Zülkif Dağlı'nın ziyareti hakkında Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Valimiz Zülkif Dağlı'nın ilçemize gerçekleştirmiş olduğu ziyaret ilçemiz adına çok önemliydi. Zira gerek köylerimizin sorunlarını, gerekse ilçemizin acil çözüm bekleyen problemlerini kendilerine iletme fırsatı yakaladık. Sağ olsunlar bizlere gösterdikleri ilgiden memnunuz. Sorunların çözümü noktasında ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü aldık. Sayın Valimize ilçemize gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.
Vali Zülkif Dağlı son olarak mesire alanı olarak düzenlenmesi yapılacak olan Kocameşe piknik alanını inceledi. İncelemenin ardından Vali Dağlı Yığılca'dan ayrıldı.
(AY)

09.05.2017 15:59:15 TSI
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