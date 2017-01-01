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Milas'ta minik karikatüristlerin eserleri görücüye çıkıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 15:52
Milas'ta minik karikatüristlerin eserleri görücüye çıkıyor
Milas'ta minik karikatüristlerin eserleri görücüye çıkıyor

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan karikatür kursuna katılan minik karikatüristler şimdiye kadar çizdikleri karikatürleri 12 Mayıs Cuma günü Hacı Ali ağa Konağında sergilenmeye hazırlanıyor.
Eğitmenleri Mehmet Nergiz nezaretinde çalışmalarını Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde sürdüren minik kursiyerler açacakları ilk serginin hazırlıklarını tamamladı. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasına gönderilen karikatürlerin seçimi için Milas'a gelecek olan İzel Rozental, Kamil Masaracı gibi usta çizerler nezaretinde ilk sergilerini açmanın heyecanı içerisinde olan minik karikatüristler sergi gününü heyecanla bekliyorlar.
12 Mayıs Cuma günü saat 16'da Hacı Ali Ağa Konağı'nda açılacak sergi için minik çizerlerin çok çalıştıklarını belirten Mehmet Nergiz; "Çocuklarımızın bir yıldır çizdikleri karikatürleri sergileme fırsatı sunan Belediye Başkanımız Muhammet Tokat'a teşekkür ediyorum" dedi.
Karikatür yarışması ve minik öğrencilerin açacakları sergi hakkında düşüncelerini dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'na her yıl Dünyanın çeşitli ülkelerinden karikatüristler katılıyor. Her geçen yıl katılımın arttığını görmek bizleri memnun ediyor. Ayrıca Milas Belediyesi olarak ta açtığımız karikatür kursuna katılan öğrencilerimizin de böylesine bir sergi açması benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Umuyorum ki ileriki yıllarda bu çocuklarımızın arasından Turhan Selçuk gibi dünya çapında üne kavuşmuş karikatüristler çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.
(ÇP-MB-Y)

09.05.2017 15:59:48 TSI
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