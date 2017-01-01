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Kayseri'de Vakıflar Haftası'nda kutlamaları başladı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:52
Kayseri'de Vakıflar Haftası'nda kutlamaları başladı
Kayseri'de Vakıflar Haftası'nda kutlamaları başladı
- AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel:
- "Medeniyet eserlerimize sahip çıkıyoruz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Yaşar Karayel, İsrail'in ezan yasağına tepki gösterek, "Biz ezanımıza ve milletimize sahip çıktığımız sürece Kudüs'te ezan sürekli okunur" dedi.
Vakıflar Haftası dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Vakıf Medeniyeti ve Kudüs' konulu konferans düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adı Güzel, vakıf hakkında bilgiler verdi. Adıgüzel, "Her yıl düzenli bir şekilde kutlanan Vakıflar Haftası'nda bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Birlik Vakfı'da kutlamalara dahil edildi. Bundan sonraki kutlamalarda da böyle bir görev verilirse Birlik Vakfı olarak bu toplantıların içerisinde olmaya çalışacağız. 1985 yılında kurulan Birlik Vakfı, kuruluşuyla gençlere hizmet etme gayesi ve bu ülkeye ciddi manada bu ülkeye hizmet edecek gençlerin yetiştirilmesi için kurulmuş bir vakfımızdır. 100 yıllık geçmişe sahip olan Birlik Vafkı'nda, Üstat Necip Fazıl Kısakürek ve içerisinden şuanda devletimizi yöneten büyük şahsiyetlerin vakfımızın içerisinden çıktığını bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ise, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı tüzel kişiliği olan özel bütçeli bir devlet kuruluşudur. Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze intikal eden vakıfların yönetimi ile medeni kanuna dayanarak kurulan vakıfların kuruluş, denetim ve dağılış işlemlerini yürütmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yöneticileri kalmayan tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini sürdürerek, kurucularının ön gördükleri amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamaktadır" diye konuştu.
Konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, medeniyet eserlerine sahip çıktıklarını kaydetti. Vakıfların her dönemde insanların hizmetinde bulunduğu kaydeden Karayel, "Vakıflar, daha önceki dönemlerden itibaren insanların hizmetinde olmuş ve var olmaya da devam edecektir. Peygamber efendimizin "İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir" Hadis-i Şerif'i gereğince insanoğlu hayırlı ve kendisini en iyi yerlerde bulundurmaya özen göstererek hayır yapmıştır. Kudüs hepimizin mirasıdır. Peygamberlerin mirasıdır. Peygamberlerin ümmeti olarak Kudüs ve Filistin bizim mirasımızdır. Kudüs, nasıl ki Abdülhamit Han sahip çıkmış ve uzun yıllar direnmişse, direncinin azalması ile nasıl ki Kudüs işgal altında kalmışsa, inşallah Kudüs bu işgalden kurtarılacak ve yeniden Müslümanların ve tüm insanların mirası olarak yaşamaya devam edecektir. Allah'ın izni ile Kudüs'ü hiçbir zaman Siyonizm işgal edemeyecek, etmesine de bu aziz millet müsaade etmeyecektir" şeklinde konuştu.
İsrail'in ezan yasağına tepki gösteren Karayel, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız dün söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Kudüs bir bayraktır ve hepimize aittir. Bizim inancımızın ve medeniyetimizin beşiğidir. Bizim ilk kıblemizdir. Oralardan vazgeçecek değiliz. Hem Dışişleri Bakanlığı hem de devlet yetkilileri bu iş ile ilgili gerekli temasları yapıyorlar. Bunların hepsi birer el ense çekmedir. İsrail bu işlerle ilgili hep el ense çekiyor. Eğer İslam dünyası ve bütün insanlık buna tepki göstermezse, İsrail elinden gelen her şeyi yapar. İsrail kız çocuklarını kurşuna diziyor. İnsanların evlerini buldozerler ile yıkıyor. Adamların hiçbir mukaddesi ve kutsalı yok. Onun için biz kendimize, ezanımıza, bayrağımıza ve ülkemize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle Kudüs'te ezan sürekli okunur, orası ezansız kalmaz."
(AG-SK)

09.05.2017 16:01:31 TSI
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