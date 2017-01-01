YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeniköy ve Kurşunlu yaza hazırlanıyor

Yeniköy ve Kurşunlu yaza hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey Belediyesi, turizm beldesi Yeniköy ve Kurşunlu'yu yaza hazırlıyor.

Orman ve denizin iç içe olduğu nadir yerlerden biri Karacabey'de, belediye, Yeniköy ve Kurşunlu'da çalışmalarına hız verdi. Belediye, yeni piknik alanları, oyun alanları ve yol düzenlemeleri ile bölgeye bambaşka bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadı. Karacabey Belediyesi tarafından sahil bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kurşunlu'da 35 dönümlük ve 2000 metrekarelik farklı alanlarda yeni piknik alanları oluşturuldu.

İlçenin önemli turizm beldelerinden biri olan Yeniköy'de de köklü bir yenileme hamlesi başlatan Karacabey Belediyesi, oyun grupları ve alanlarını değiştirip, mevcut piknik alanını düzenledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, sahil düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından da bölgenin bambaşka bir görünüme kavuşacağını söyledi. Özkan, Karacabey'in yakın bir gelecekte ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve turistik değerleri ile birlikte Bursa'nın ve Türkiye'nin yıldızı olacağını kaydetti.

(MŞ)



09.05.2017 16:02:25 TSI

NNNN

