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Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden tanıtım çalışmaları



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri Erzurum'un Oltu İlçesi'nde bulunan orta öğretim kurumlarını ziyaret ederek bölüm tanıtımlarını gerçekleştirdiler.

Rus Dili ve Edebiyat Bölümünün öğretim üyesi Prof. Dr. Remzi Devletov, Doç. Dr. Ranetta Gafarova, Doç. Dr. Tamilla Aliyeva, Doç. Dr. Olena Karpenko ve 12 öğrenci tanıtım programı kapsamında Oltu İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek'i ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Ziyrek, Ardahan Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine düzenledikleri bu tanıtım faaliyetinden dolayı teşekkürlerini iletti. Daha sonra tanıtım ekibi Oltu Yavuz Selim Meslek ve Teknik Lisesi ve Anadolu Lisesi okullarına giderek öğrenciler ile bir araya geldiler. Öğrenciler ve akademisyenlere hem öğrencilerin hem de okul öğretmenlerinin sorularını yanıtladılar. Okulların yöneticileri tanıtımımın ardından gerçekleştirdikleri bu önemli çalışmalarından dolayı Ardahan Üniversitesi ekibine teşekkürlerini ilettiler.

(OY-AT-Y)



09.05.2017 16:02:37 TSI

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