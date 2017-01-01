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Tekirdağ konser ile bahara merhaba dedi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından "Bahar Konseri" düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen konsere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunu dolduran vatandaşlar, birbirinden güzel eserlere eşlik ederek bahara merhaba dedi. Konserde Nevzat Atlı şefliğinde 17 eser seslendirildi.

Konser sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, kültürün sanatın her zaman yanında olduklarını belirterek, Şef Nevzat Avcı'ya çiçek takdim etti ve verdikleri desteklerden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

(YG-MEF-Y)



09.05.2017 16:06:13 TSI

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