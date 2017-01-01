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Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle 3. kez bir araya geldi.

Konukevi 2'de düzenlenen yemekte STK temsilcileriyle buluşan Rektör Çomaklı'ya, Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, üniversite yönetimi ve dekanlarla birlikte Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli eşlik etti.

Toplantıya teşrif eden yaklaşık 50 STK temsilcisine hitap eden Çomaklı, göreve geldikleri günden bu güne, üniversite-toplum kaynaşmasına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu tarz toplantıların devam edeceğini söyledi.

Üniversitemizin Gücünü, Ülkemizin Menfaatleri Doğrultusunda Kullanacak Çalışmalar Yapıyoruz

Konuklara slayt eşliğinde yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler veren Rektör Çomaklı, geçmişte üniversite ve şehir arasında adeta bir korku duvarının olduğunu, ancak düzenlenen toplantılarla bu duvarın aşılmaya başlandığını ifade etti. Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi, Erzurum ve bulunduğu bölge için büyük bir önem arz ediyor. Hem ekonomik hem de bilimsel anlamdaki katkılarıyla vazgeçilmez bir değere sahip. Biz de bu bilinçle hareket ederek, üniversitemizin gücünü, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kullanacak çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz ki üniversitemizin imkânlarından halkımız da faydalansın.

Birimlerimiz tarafından düzenlenen eğitim seminerleri, konferanslar, paneller, çalıştaylar, işbirliği ve sosyal sorumluluk projeleri gibi hizmetlerimizle topluma fayda sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Sivil Toplum Kuruluşlarının, halka temas etme noktasında köprü görevi üstlenmesi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Çomaklı, tüm kuruluşların fikir ve eleştirilerinin kıymetli olduğunu belirtti.

Rektör Çomaklı'ya, STK temsilcileriyle olan toplantılarına bir yenisini daha eklediği için teşekkür eden Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli, yapılan toplantıların şehir ve üniversite açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Erzurum ve bölgenin gelişmesinde Atatürk Üniversitesi'ne büyük görevler düştüğünü söyleyen Güvenli: " Sayın Rektörümüz de yaptığı değerlendirmede bunun bilincinde olduklarını belirtti. İlerleyen zamanlarda STK ve üniversite işbirliği arttıkça bilimsel ve toplumsal çalışmaların halkımıza yansımasının daha fazla olacağına inanıyorum" dedi.

Üniversiteyle İşbirliği Yapılmadan Projelerin Gerçekleşmesi Zor

Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise böylesine anlamlı bir toplantıda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üniversite-STK işbirliğinin kalkınmaya yönelik yeni yöntemler geliştireceğini vurguladı. Üniversiteyle işbirliği yapılmadan hiçbir projenin gerçekleştirilemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, bu şehrin kalkınması için Atatürk Üniversitesinin bilgi ve birikimine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından söz alan STK temsilcileri, ortak projeler ve işbirliği konuları hakkında görüşlerini bildirerek, birtakım dilek ve temennilerini ilettiler.

(ERZ-AT-Y)



09.05.2017 16:12:31 TSI

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