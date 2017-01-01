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Samsun'da "Avrupa Festivali"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile "Avrupa Festivali" gerçekleştirdi.

Samsun AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla "Avrupa Festivali" düzenledi. Samsun TSO Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından faaliyetleri yürütülen "Türkiye'de AB Bilgi Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Samsun Eğitim Vakfı'nda gerçekleştirilen etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu.



Oyunlar oynayarak Avrupa'yı tanıdılar

Eğitim Vakfı'nın ilkokul grubundaki öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen festival kapsamında, etkinliğe özel olarak hazırlanan Avrupa haritası ile Avrupa ülkelerinin yemekleri, müzikleri, dansları, önemli şahsiyetleri, sembolleri, yerel kıyafetleri gibi kültürel özellikleri tanıtıldı. Drama çalışmalarının da gerçekleştirdiği etkinlikte, oyunlar oynayarak öğrencilere Avrupa'yı tanıtıcı faaliyetler düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler ülkelere ait yerel kıyafetleri giyerek drama çalışmalarına katıldı. Öğrenciler, kıyafetini giydikleri ülkeleri, diğer öğrencilere tanıttı.

(SAM-SLH-Y)



09.05.2017 16:13:18 TSI

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