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Vali Erin'den Başkan Erdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyareti

09 Mayıs 2017 Salı, 16:04
Vali Erin'den Başkan Erdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Vali Erin'den Başkan Erdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyareti

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz hafta İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Mehmet Can Erdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinden bulundu.
Vali Abdullah Erin'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy eşlik ederken, bazı meclis üyeleri de ziyarete hazır bulundu. Vali Abdullah Erin'i İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve bazı meclis üyeleri kapıda karşıladı.
Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Abdullah Erin, İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Can Erdoğan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti.
(AHM)

09.05.2017 16:13:20 TSI
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