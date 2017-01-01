Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de hafriyat kamyonunun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ravza Caddesi Tatlıdede İlköğretim Okulunun hemen altında hafriyat yüklü kamyon yükünü boşalttığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlandı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinden geçen Kızıltepe İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine gelen 112 acil servis ambulansına teslim edildi. Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(MSK-MP-Y)
09.05.2017 16:14:12 TSI
NNNN