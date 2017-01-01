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Başkan Erdoğan: Kandiller tefekkür ve şükür vesilesidir



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yayınladığı yazılı açıklama ile bütün İslam Aleminin Berat Kandil'ini kutladı.

Başkan Erdoğan mesajında," Berat Kandili, sınırsız af ve Merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir" dedi.

Kutsiyetiyle gönüllerimize ilahi bereket bahşeden ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan mübarek Berat Kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Erdoğan, "Ramazan ayına adım adım yaklaştığımızı müjdeleyen Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilidir. Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde Beraat Kandilini de vesile edinerek dostluğumuzu pekiştirmeliyiz. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek davranışlardan uzak durmalıyız "dediler.

Başkan Erdoğan, "Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. Allah'ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. İnanıyorum ki, bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır.Aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam âleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyorum. Ülkemizin, alem-i İslam'ın ve tüm insanlığın beraata ermesini, son yıllarda bir türlü istikrara kavuşamayan İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesini, fitne ateşinden, kargaşa ve kaos ortamından refaha vesile olmasını, İslam ülkelerinin tekrar ilim ve medeniyet, barış ve esenlik coğrafyasına dönüşmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.(MB-EFE)



09.05.2017 16:17:31 TSI

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