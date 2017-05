YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da trafik haftası yürüyüşü gerçekleştirildi

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yürüyüş Mesude Perek Caddesi üzerinden başlayarak Bankalar Caddesi Ulu Cami önüne kadar devam etti. Protokol, öğrenciler, vatandaşlar ve polislerin katıldığı yürüyüşte trafik güvenliğine dikkat çekildi. Yürüyüşün ardından Ulu Cami avlusuna jandarma, 112, itfaiye, polis, karayolları ve diğer kurumların açtığı trafik sergi çadırı gezildi. Sergide yer alan trafik kazası simülasyon aracı vatandaş ve öğrencilerden yoğun talep görürken, simülasyon aracında emniyet kemerine dikkat çekilerek, emniyet kemerli ve kemersiz yaşanan trafik kazasında olanlar birebir yaşatıldı.



"Emniyet kemeri önemli ölçüde can kaybını azaltıyor"

Aksaray Valisi Aykut Pekmez programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda yapılan ciddi çalışmalarla bölünmüş olmayan yol kalmadığına dikkat çekerek, "Ülkemizde son yıllarda karayollarında önemli çalışmalar yapıldı. Neredeyse ülkemizin tamamı bölünmüş yollara kavuşturuldu. Denetimlerimizde hem jandarma hem emniyet birimlerimiz artırdı. Ama maalesef hala trafik kazalarında önemli can ve mal kayıpları yaşıyoruz. Elbette en önemlisi can kayıpları. Mal yerine gelir ama yitirdiğimiz canları geri getirmemiz mümkün değil. O yüzden trafikte kurallara uymak, kurallara uyarken de birbirimize saygılı olmak çok önemli. Trafik kurallarının hepsi bir sebepten, bir tecrübeden dolayı konulmuş ve uyulması can ve mal güvenliği için çok önemli. En başta emniyet kemeri takılması. İstatistiklerde de desteklendiğinde önemli ölçüde can kaybını azaltıyor. Yıllardır emniyet kemeri ile ilgili de programlar, duyurulan yapılmasına rağmen maalesef bugün emniyet kemeri takılması noktasında da istediğimiz noktada değiliz. Araç ve insan sayısının artması trafik sorunlarının da katlayarak artırıyor. Özellikle şehir içinde trafik sorunu daha da artarak yaşanıyor. Mutlaka ilgili kurumlar şehir içi trafik başta olmak üzere trafik düzenlemeleri ile ilgili önlem almak zorunda. Ama alınan önlemlerin başarılı olması, bir fayda getirmesi bu kurallara uyulması ile mümkün. Maalesef trafikten hepimiz şikayet ediyoruz. Ama kurallara uyma noktasında şikayet ettiğimiz kadar duyarlı olmuyoruz. İnşallah bu haftanın mihenk taşı olması temennisiyle kazalarımızın hiç olmamasını temenni ediyoruz. En azından azalmasını temenni ediyoruz. Ben özellikle gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesini çok önemli buluyorum. İnşallah gelecek nesillerimiz kurallara uyma noktasında bizden daha duyarlı olacaktır" dedi.





"Ülkemizde 2016 yılında 7 bin 300 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise, yılda binlerce insanın trafik kazalarında can verdiğini vurgulayarak, "Trafik kazaları ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunlarını başında gelmektedir. Ölüm, yaralanma, sakatlanma ve maddi kayıpların meydana geldiği tehlikeli bir ortam olarak toplumsal hayatımızın içinde yer almaktadır. Trafik kazalarında dünyada her yıl 1 milyon 300 bin insan hayatını kaybetmekte, 50 milyon insan yaralanmakta ve 500 milyar dolar üzerinde de maddi kayıp yaşanmaktadır. Ülkemizde 2016 yılında 185 bin 128 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda toplam 7 bin 300 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlimizde ise 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 bin 115 vatandaşımızda yaralanmıştır. Trafik kazalarında milli servet kaybımız ise 29 milyon 3 milyar TL. İlimizde 2017 yılı itibari ile 117 bin 887 tescilli araç ve 112 bin 353 ehliyet sahibi sürücü bulunmaktadır. Aksaray nüfusunun yarısı kadar olan araç sayısı trafikteki davranışlarımızı da büyük oranda etkilemektedir. 2016 yılında trafik ekiplerimizce 136 bin 870 araç denetlenmiş, kusurlu bulunan 8 bin 758 sürücüye işlem yapılmıştır. Yapılan denetimlerde öncelikli amacımız sürücülere kurullara uyma alışkanlığını kazandırmak ve trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirebilmektir. Tabi ki bizim çabamız yeterli olmayacaktır. Bunun için de vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olması gerek. Trafik unsurları araç, yol ve insandır. Bunlardan sürücü, yaya ve yolculardan oluşan insan unsurunu trafik kurallarını bir yaşam biçimi olarak kabullenmesi ve bu kurallar denetimlere uyma alışkanlığı kazandırması, eğitim ve denetim gibi yöntemlerle olabilmektedir. Trafik kazalarında insan, araç ve yolun faktörsel etkileri çeşitli oranlarda olmakla birlikte kazalara neden olan unsurlar içerisinde insan unsurunun payı yüzde 98'ler düzeyindedir. Bu düzeyi azaltmada önemli yöntemlerden birisi de eğitimdir" diye konuştu.



"Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur"

Emniyet Müdürü Karabay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Başbakanımızın sıklıkla ifade ettikleri 'Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur.' Toplumda trafik düzeni ancak kurallarla sağlanabilir. Bilgisizlik, dikkatsizlik, kural tanımamazlık ve acele davranmak gibi hareketlerin neden olduğu hatalar ancak eğitim ile ortadan kaldırılabilir. Trafik kazalarının azaltılabilmesi, trafik kültürünün oluşturulması, yol kullanıcılarının güvenli bir trafik bilincine sahip olması, insanların sadece trafik suçu işlediklerinde alacakları cezadan dolayı değil, kural ihlali yaptıklarında kendilerini ve diğer insanların hayatını tehlikeye sokacakları bilinciyle hareket etmekle mümkündür. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayan her kuralın da bir bedeli var. En iyi şoför, yolcusunu sağ salim gideceği yere ulaştırmaktır" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen yürüyüş ve programa Aksaray Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Sivil Toplum Örgütü Başkanları, daire müdürleri, polis ekipleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

09.05.2017 16:18:35 TSI

