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Başkan Karabacak, üst yapı çalışmalarını inceledi

09 Mayıs 2017 Salı, 16:10
Başkan Karabacak, üst yapı çalışmalarını inceledi
Başkan Karabacak, üst yapı çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde 2017 yılı içerisinde Darıcanın önemli bir nüfus yoğunluğuna sahip iki mahallesi yenilendi.
Darıca'da yıl içerisinde İSU, Sedaş ve Palgaz'ın mahallede sürdürdüğü altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, telefon hattı ve doğalgaz yenileme çalışmalarında toplamda 96 sokakta, 14.5 kilometrelik alanda yapılan kazı çalışmaları sonucu bozulan yollar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeniden yapıldı. Özellikle son yıllarda hem maliyetinin daha düşük olması, hem yerli sermaye olması hem de daha dayanıklı olması sebebiyle Darıca Belediyesi tarafından tercih edilen parke yol çalışmaları yıl içerisinde de devam etti. Bu çerçevede Abdi İpekçi ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 96 Sokak'ta 100 bin metrekare parke yol yapım çalışması tamamlanma aşamasına geldi. İlçenin diğer mahalle ve sokaklarında muhtelif yerlere yama ve tamir işlemleri de hızla devam ediyor.
Çalışmaların yoğunlaştığı Abdi İpekçi ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yürütülen çalışmaları Teknik Başkan Yardımcısı Mustafa İltekin ve meclis üyeleri ile inceleyen Başkan Karabacak, yetkililerden bilgi aldı. Mahallelerdeki vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Karabacak, çalışmaların yaz aylarının başında tamamen biteceğini söyledi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri Başkan Karabacak'a teşekkür ettiler.
(GY-Y)

09.05.2017 16:19:07 TSI
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