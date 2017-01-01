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Prof. Dr. Ozan Bahar, Milaslılarla buluştu

09 Mayıs 2017 Salı, 16:11
Prof. Dr. Ozan Bahar, Milaslılarla buluştu
Prof. Dr. Ozan Bahar, Milaslılarla buluştu

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Kent Konseyi tarafından "Bir Sevgi Yeter" başlıklı bir konferans düzenledi.


Milas Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen; Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Selami Şahin, ilçe genelindeki engelli vatandaşlarımızın eğitim gördüğü kurum ve kuruluşların yöneticileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, bazı mahalle muhtarları ve çok sayıda engelli vatandaşın katıldığı konferans, Aşkıdil Akarca Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.
Konferansın başlangıcında kısa bir konuşma yapan Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük, bu tür toplantıların yapılmasındaki zorluklara değinerek; "Bazen toplantı günü ve saati uymuyor, kimi zaman ilgililere ulaşmakta zorlanıyorsunuz ama bunların hepsi bir kenara biz burada sayıya bakmaksızın bir tane engelli kardeşimize yaşama sevinci ve azmi aşılayabilmek adına bu tür organizasyonları önemsiyoruz. İlçemizde özellikle engelli yurttaşlarımızın her türlü ihtiyacının düşünülerek yapılmış, rahatlıkla ulaşabileceği bir toplantı salonunun eksikliği bugün bir kez daha gözler önüne serildi. Kent konseyi olarak ilçedeki yetkililere mutlaka bu durumu iletecek, düzeltilmesi ve eksikliğin giderilmesi için çaba harcayacağız" dedi.
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Selami Şahin ise göreve gelişiyle birlikte birçok problemle karşı karşıya geldiğini, çözüm üretmekte kimi zaman zorlandığını ve kendilerine bu konuda çok fazla insanın da destek olmadığına dikkat çekerek; "Her şeye rağmen mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Güneydoğu'da görev yapan, defalarca çatışma ortamına girip çıkan ve daha sonra Muğla'ya ta tayin olan, Üsteğmen rütbesinde iken geçirdiği bir trafik kazası sonrası engelli olarak hayata devam eden, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ozan Bahar, aktardığı hayat öyküsüyle salondaki herkesi büyüledi.
Bir yıl hastanede yatarak tedavi gördüğünü, bu süreçte eşine duyduğu sevginin kendisine yaşama gücü ve azmi verdiğini belirten Bahar; "Benimkisi bir aşk hikâyesidir. Eşime duyduğum sevgi, beni hayata bağlayan en önemli güç olmuştur. Herkesin de hayata tutunmak, mücadele etmek için bir sebebi vardır. Bunlar dış motivasyondur. Önemli olan sizin bir inancınız, mücadele gücünüzün olmasıdır. Kaza geçirdikten sonra hayata küsmedim, neden benim başıma böyle bir şey geldi diye isyan etmedim. Artık orduda görev yapmam mümkün değildi. Dolayısıyla kendime bir yaşam kaynağı bulmam gerekiyordu. Bir kenarda oturamazdım. Mutlaka bir şeyler üretmeliydim. Kendime ve topluma yararlı bir birey olarak hayatıma devam etmeliydim.
Bu nedenle önce araştırma görevlisi olarak üniversitede göreve başladım ve ardından yüksek lisans eğitimime başladım. Çok iyi bir dereceyle lisansımı tamamladım ve doktor ünvanı aldım. Ardından bir yıl sonra yardımcı doçent, bir yıl sonra da doçent ünvanını elde ettim. 2013 yılında ise profesör ünvanını aldım. Henüz 46 yaşındayım ve hayata dört elle sarılıyorum.
Kendi yaşadığım zorlukları örnek alarak tüm engelliler için yılmadan, bıkmadan, usanmadan Muğla Belediye Başkanı, Muğla Valisi ve diğer yetkilileri sürekli rahatsız ettim. Onlara sorunlarımızı anlattım. Bu konuda bir hayli mesafe aldım. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir randevu talep ettim. Eğer görüşebilirsem, ülkemizdeki engellilerin yaşadığı zorlukları anlatma ve çözüm üretilmesi konusunda önemli bir işi daha başarmış olacağım.
Bu salonda bulunan ve basın mensubu arkadaşlarımız aracılığıyla tüm engelli kardeşlerime sesleniyorum; Asla ve asla pes etmeyin. Sesinizi tek başınıza ulaştıramıyorsanız mutlaka örgütlenin. Unutmayın ki başarının anahtarı; mücadele azmi, sabır ve sevgidir. Bulunduğunuz yerdeki kamu yöneticileriyle diyalogunuzu koparmayın. Bundan sonra ben de Milas'taki engelli kardeşlerim için elimden geleni yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.
(ÇP-MB-Y)

09.05.2017 16:20:40 TSI
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