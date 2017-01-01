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Burhaniye'de Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına savaş açtı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:12
Burhaniye'de Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına savaş açtı
Burhaniye'de Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına savaş açtı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptıkları uygulama vatandaşlardan tam not aldı. Şehit Turan Bayraktar Parkı başta olmak üzere Hıdırılez, Necdet Tosun, Boğalı ve Bahçelievler parklarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada çok sayıdaki vatandaşın üst arabası ve GBT sorgulamaları yapıldı.
Şehit Turan Parkında, Uyuşturucu ile Mücadele ekiplerini gören vatandaşlar, uygulamanın çok yerinde olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti. Uygulamaya şahit olan vatandaşlar, "Bu uygulamalar bizlerin refahı gençlerimizi uyuşturucu batağına sürüklenmesinin önlenmesi açısından çok çok önemli. Sık sık yapılmasını isteriz" diye konuştular. Asayiş ekipleri ile birlikte hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, üst ve çevre araması yaparken asayiş ekipleri de GBT sorgulaması yaptı. Yapılan uygulamada suç unsuruna rastlanmazken, yapılan açıklamada bu uygulamaların değişik yer ve zamanlarda daha sık yapılarak uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacağı vurgulandı.
(FT-EME)

09.05.2017 16:21:08 TSI
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