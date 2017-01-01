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Ergaz Bluepet ETÜ'de 'İşveren Mühendis' adlı seminer düzenledi



(Fotoğraflı)



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversite'nin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) günleri kapsamında Ergaz Bluepet 'İşveren Mühendis' başlıklı seminer düzenledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi KARPAM kapsamında mezun olacak öğrencilerine iş bulma konusunda seminerler düzenlemeye devam ediyor. İşveren Mühendis arasında ki ilişkiyi içeren semineri ise, Ergaz Bluepet İmalata Sorumlusu Metehan Cenker verdi. Metehan Cenker mühendislikle ilgili sürekli seminerler verildiğini hatırlatarak, "Mühendislikte teorik olarak bizlere sürekli eğitimler veriliyor. Bu eğitimler seçmeli olarak da veriliyor olabilir ama bence bunlar zorunlu olmadır. Şuanda birçok mühendis yönetici olarak çalışıyor bunları yönetmekte zordur. Yönetmelikle ilgili eğitimler alınması gerekiyor. Ben aslında bunun bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü gitar çalmak yetenek ister, onun için yönetici olmakta yetenekli bir iştir. İş yapamadıktan sonra yönetimde olmanın bir manası yoktur. Yöneticilikte aslında gidilmesi gereken nokta liderliktir. Yani bir mühendisten lider olması istenir. Etrafımdaki kişiler bu konularda ihtisas sahibi değiller. Daha çok uygulama olarak görmüşler. Ancak kendilerine yönetici olacak birilerini arıyorlar her defasında bunun içinde bu her ne kadar bir yetenek olsa da bence eğitim alınarak üzerine de tecrübe koyularak olması gerekiyor" diye konuştu.

(DA-AT-Y)



09.05.2017 16:22:00 TSI

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