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Çiftçi eğitim çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Eylül 2016 tarihinde başlatılan Çiftçi Eğitim Çalışmaları tamamlandı.

Eğitimler, Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri, şehir dışından gelen konu uzmanları ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından, sekiz ay boyunca büyük bölümü akşam saatlerinde kırsal mahallelerde bir kısmı da ilçe merkezlerinde sürdürüldü.

Eğitim çalışmalarında Tekirdağ için önemli bulunan tarımın on bir ayrı konusu ele alınarak, toplam da 42'si ilçe merkezlerinde olmak üzere 251 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim amaçlı gidilen 163 kırsal mahallede ise toplam olarak 209 eğitim çalışması yapıldı. Çeşitli konularda verilen eğitim çalışmalarına, genç-yaşlı bütün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi ve binlerce çiftçi eğitim aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu önümüzdeki dönem kış ve bahar aylarında tekrarı düşünülen eğitim çalışmalarının hangi konularda yapılması gerektiği, konu uzmanı olarak kimler ile çalışılacağı ve hangi kurum ve kurumlarla birlikte hareket edileceği gibi hususlar üzerinde yoğun bir mesai harcanacağı bildirildi.

(YG-MEF-Y)



09.05.2017 16:25:22 TSI

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