YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkesir Türk Müziği Korosunun konseri ilgi ile karşılandı

Balıkesir Türk Müziği Korosunun konseri ilgi ile karşılandı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Türk Müziği Korosu Burhaniye'de konser verdi.

Burhaniye Belediyesi'nin Reha Yurdakul Salonunda düzenlediği konsere, Burhaniyeli sanatseverler yoğun bir katılım sağladı. Şefliğini ve sanat yönetmenliğini bestekâr Sıtkı Sahil'in yaptığı Balıkesir Türk Müziği Korosu, konserini iki bölüm halinde sundu. Koro ve Solistlerin toplamda seslendirdiği toplam 23 eseri Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da izledi. 48 kişilik saz ve koro ekibi ile Burhaniyelilere güzel bir gece yaşatan Balıkesir Türk Müziği Korosu izleyenlerden de tam not aldı. Konserin sonunda Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır gecenin anısına koro şefi Sıtkı Salih'e çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti.

(EME)



09.05.2017 16:28:38 TSI

NNNN

