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Balıkesir Türk Müziği Korosunun konseri ilgi ile karşılandı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:19
Balıkesir Türk Müziği Korosunun konseri ilgi ile karşılandı
Balıkesir Türk Müziği Korosunun konseri ilgi ile karşılandı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Türk Müziği Korosu Burhaniye'de konser verdi.
Burhaniye Belediyesi'nin Reha Yurdakul Salonunda düzenlediği konsere, Burhaniyeli sanatseverler yoğun bir katılım sağladı. Şefliğini ve sanat yönetmenliğini bestekâr Sıtkı Sahil'in yaptığı Balıkesir Türk Müziği Korosu, konserini iki bölüm halinde sundu. Koro ve Solistlerin toplamda seslendirdiği toplam 23 eseri Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da izledi. 48 kişilik saz ve koro ekibi ile Burhaniyelilere güzel bir gece yaşatan Balıkesir Türk Müziği Korosu izleyenlerden de tam not aldı. Konserin sonunda Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır gecenin anısına koro şefi Sıtkı Salih'e çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti.
(EME)

09.05.2017 16:28:38 TSI
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