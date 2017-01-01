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Gülcan Hemşire son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Gülcan Ulucan dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Önceki gün Kuyucak-Buharkent arasındaki Gencelli yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaşamını kaybeden gazeteci Cem Ulucan'ın eşi Gülcan Ulucan son yolculuğuna gözyaşları altında uğurlandı. Nazilli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde görev yapan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Hemşire Gülcan Ulucan için önce görev yaptığı yerde tören düzenlendi.



Uzun yıllar görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesinde mesai arkadaşları Ulucan için tören düzenledi. Temizlik görevlisinden güvenlik görevlisine, hastasından doktoruna kadar yoğun katılımla düzenlenen törende Gülcan Hemşire için helallik istendi. Gazeteci eşi Cem Ulucan, tekerlekli sandalyede sargılar içerisinde olmasına rağmen doktor kontrolünde acılar içinde hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlamak için törene katıldı. Çiftin çocukları ada ve nehir ise yine aynı şekilde sargılar içinde annelerinin tabutuna son kez baktılar. Gözyaşlarının sel olduğu hastanedeki törende gözleri dolu dolu konuşan Başhekim Op. Dr. Şafak Çalışkan, hemşire Gülcan Ulucan'ın ailesine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileyerek; "Bugün burada çalışma arkadaşımız Hemşire Gülcan Ulucan'ı uğurlamak için toplandık. Çalışma hayatı boyunca hastalarına hizmet etmiş, çalışma arkadaşları tarafından sayılan, sevilen arkadaşımızı elim bir kaza sonucu kaybettik. O'nu, özverili çalışmaları, güleryüzlü ve yardımseverliği ile hatırlayacağız. Nazilli Devlet Hastanesi ailesinin başı sağolsun. Tüm ailesinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun. Hemşire kardeşimiz Gülcan Ulucan'a Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



Hastanedeki törenin ardından Yeni Mahalledeki evinin önüne getirilen Ulucan'ın cenazesi, daha sonra evinin yakınındaki Yeni Sinan Camisinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Aile Mezarlığında defnedildi. Başkan Çerçioğlu, gazeteci Cem Ulucan ve ailesine taziye dileklerinde bulundu. Oldukça üzgün görünen Çerçioğlu, cenaze namazını beklemeden camiden ayrıldı.



Cenaze töreninde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Ak Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, BYEGM Muğla Bölge Müdürü Cavit Okur, BİK Aydın İl Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, aile yakınları, Aydın ve Muğla'da görev yapan basın mensupları, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri ile sağlık çalışanları cenazede hazır bulundu.

(AS-MB-Y)



09.05.2017 16:32:10 TSI

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