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BÜ Öğrencisi Aslan Atem Avrupa 3.'sü oldu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Aslan Atem, grekoromen stil 80 kiloda Polonyalı rakibini yenerek Avrupa 3.'sü oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 80 kiloda Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Aslan Atem, bronz madalyanın sahibi oldu. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 6 gün süren organizasyonda mücadele eden milli güreşçi Atem, Polonyalı rakibi Edgar Babayan karşısında 5-1 mağlup iken son 7 saniyede 6-5 öne geçerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu Atem, Azerbaycanlı rakibi Emin Ahmadov'u yenerek çeyrek final, Ukraynalı rakibi Dmytro Pyshkov'u yenerek yarı final karşılaşmasına çıktı. Yarı finalde karşılaştığı Belaruslu rakibi Radzik Kuliyeu'yı geçemeyen Atem, Polonyalı rakibi Edgar Babayan karşısında aldığı galibiyetle minderde bronz madalya kazandı.

(AY-GY-Y)



09.05.2017 16:34:38 TSI

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