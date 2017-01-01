Altıeylül'den bahar temizliği
(Fotoğraflı)
Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kırsal ve merkez mahalleleri temizlemeye başladı. Mahallelerde yer alan camiiler, cemevleri ve sokaklar ekipler tarafından pırıl pırıl yapılıyor.
Altıeylül Belediyesi temizlik işleri personelleri rutin temizliğin dışında mahalle hayırları öncesi hummalı bir çalışma yaparak tüm mahalleleri temizliyor. Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Canbey yaptıkları çalışmayla ilgili, "Kırsalda ve merkezde bulunanmahallelerimizi dört bir yandan temizliyoruz. Bölge temizliği sokak ve cadde temizliği, ibadethanelerimiz, tuvaletlerin temizliği gibi bunun yanı sıra merkezde çöp taksi, kaba atık toplama aracı, sokak süpürme araçlarımız ve buharlı yıkama aracımız ile birlikte temizlik çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Hijyenik bir biçimde daha güzel, daha temiz bir Altıeylül için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
(TS-
09.05.2017 16:35:53 TSI
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