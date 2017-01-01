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Ünlü radyocu ve sanatçılar ÇOMÜ'de buluştu



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo TON, Beykoz Belediyesi, OYDAR ve Üniversite Medya Birliği'nin katkılarıyla ünlü radyocu ve sanatçıları öğrencilerle buluşturdu.

İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo TON'un ev sahipliğinde yapılan etkinlik Beykoz Belediyesi, OYDAR ve Üniversite Medya Birliği'nin katkılarıyla gerçekleşti. Üniversite Medya Birliği Başkanı Atakan Şeniz'in konuşmasıyla başlayan etkinliğe sanatçılar Cüneyt Tek, Volkan Arslan ve Gürbüz Markoç ile radyo programcıları Erkut Aktaş, Meltem Sezenler, Cenk Alptekin katıldı. Sunuculuğunu OYDAR Genel Yayın Yönetmeni Erkut Aktaş'ın yaptığı programda eğlenceli dakikalar yaşandı. Özellikle üniversite kampüsünü çok beğendiklerini ifade eden konuklar ÇOMÜ'de okuyan öğrencilerin çok şanslı olduklarını söylediler. Radyo programcıları Cenk Alptekin ve Meltem Sezenler mesleki anılarını keyifli bir anlatımla öğrencilerle paylaştı. Sanatçılardan Cüneyt Tek, en sevilen şarkılarını ÇOMÜ öğrencileri için söylerken, TRT programcısı Volkan Arslan da salonda Karadeniz fırtınası estirdi. Konuklara plaketlerini ise İletişim fakültesi dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan ve ÇOMÜ Radyo Genel Yayın Yönetmeni Vural Bulut verdi. Misafirler, programın ardından ÇOMÜ Radyo stüdyolarını ziyaret etti. Stüdyoların ulusal radyo kalitesinde olduğunu vurgulayan ünlü radyocular, gelecek programlar için de Radyo TON ekibiyle sözleşti.

(GD)



09.05.2017 16:36:26 TSI

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