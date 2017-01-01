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Gençlik kupalarında sahne sırası dev adamlarda

- Şehitkamil, liselileri 4. kez parke üzerinde buluşturdu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, Liseler Arası Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasında liseli öğrencileri 4. kez parke üzerinde buluşturdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzlenen organizasyonda genç dev adamlar, izleyenlere adeta basketbol şöleni sunuyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğinin işbirliği içerisinde organize ettiği ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Liseler Arası Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası, 22 farklı okuldan 350'yi aşkın dev adamı ağırlıyor. İl genelindeki liselerin katılımıyla düzenlenen organizasyonda genç yetenekler, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi tribünlerini dolduran basketbol severlere parke üzerine yansıttıkları güzel oyunla adete basketbol ziyafeti sunuyor.

Katılım oranın artması mutlu etti

Şehitkamil Belediyesi Lisesiler Arası 4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasında 22 farklı okuldan 350'i aşkın sporcunun mücadele edeceğini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 4.'sünü düzenlediğimiz Basketbol Gençlik Kupasından, 7 farklı grupta 350'nin üzerinde genç dev adamın mücadelesini izleyeceğiz. Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca organize edilen geleneksel spor organizasyonlarına katılım oranın her geçen yıl artması bizleri mutlu ediyor. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen bu organizasyonlar sayesinde tüm öğrencilerimiz spor alanlarıyla daha fazla buluşma imkanı elde ediyor. İlerleyen yıllar için güzel sportif anıların biriktirildiği bu tip organizasyonlarda sporcu öğrencilerimiz yaklaşan dönem sonu yoğunluğuyla birlikte adeta tüm yılın stresini atıyor. Katılımcı tüm okullarımızın değerli idareci, öğretmen ve sporcularına, müsabakaları yönetecek hakemlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Genç kalanları bir araya getiriliyor

4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Kaya, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik kupalarının genç öğrencileri ve spor tutkusunda hiç kopmayan bu nedenle hep genç hisseden öğretmenleri ve velileri buluşturduğunu ifade etti. Kaya, "Akademik başarısı yüksek bir okuluz. Ancak biz öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda da gelişmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle Vehbi Dinçerler Fen Lisesi olarak özellikle son yıllarda düzenlenen sportif organizasyonlara katılmaya gayret ediyoruz. Şehitkamil Belediyemiz, düzenlediği sportif organizasyonlarla şehrin spor kültürüne büyük bir değer katıyor. Organizasyonlar oldukça başarılı. Keyif alınarak yapılan işler her zaman başarılı olur. Bu organizasyonlarda düzenleyen, katılan, yarışan, yöneten herkes mutlu. Camiaların buluştuğu bu organizasyonlar sadece gençleri değil, spor tutkusu ile hep genç hisseden biz öğretmenleri, değerli velilerimizi de oldukça motive ediyor. Ben, organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese tüm katılımcılar adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda mücadele eden sporcular, keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi. Dev adamlar, sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

(SD-Y)



09.05.2017 16:36:30 TSI

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