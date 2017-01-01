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"Shadow Recai"nin çekimleri tamamlandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu öğrencileri Samsun'un Bafra ilçesinde "Shadow Recai" isimli kısa film çekti.

Yönetmenliğini Safranbolu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Bulut Yıldızlı, görüntü yönetmenliğini Barış Gül'ün yaptığı polisiye/komedi türünde olan "Shadow Recai" isimli kısa filmin çekimleri Bafra'nın kırsal mahalleleri ve sanayi bölgesinde gerçekleştirildi. Tamamen kendi imkanları ile çektikleri kısa film ile uluslararası film festivallerine katılacak olan öğrenciler, Bafra'da birçok esnafından destek gördü.

Yaptığı tarım programlarıyla ile çiftçinin ve sanayicinin gönlüne taht kuran Türkiye'nin 8 köşe şapkalı amcası olarak tanınan ve "Shadow Recai" rolünü üstlenen televizyon program yapımcısı Vural Yeşilyurt'un geçmişte amatör olarak çeşitli oyunlarda da rol aldığı, çekimler sırasında da yönetmen ve diğer oyuncuları hiç üzmeden tekrarsız ve provasız tek kayıtta tamamlaması ise settekilerce sık sık alkışlandı.

Bir ay sonra montajları tamamlanacak olan kısa film "Shadow Recai" suç dünyasını komik bir gözle ele alıyor. Daha önce yaptıkları proje ile Uluslararası Rofife Rotar Film Festivali'nde 704 proje arasından, belgesel kategorisinde mansiyon ödülüne layık görülen, ilk beş film arasına giren Bulut Yıldızlı, Barış Gül ikilisi, bu filmleri ile de iyi bir derece almayı hedefliyorlar.

(ŞU-SLH-Y)



09.05.2017 16:36:52 TSI

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