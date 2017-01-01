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Defterdar Sercan'dan Ticaret Borsası'na ziyaret



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum Defterdarı Durak Sercan, Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş borsa faaliyetleri hakkında genel bir bilgilendirmelerde yaparak, Çorum halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Borsanın serbest piyasa kurallarının yerleştirilmesinin yanı sıra kayıt dışı ekonominin önlenmesi gibi önemli bir görevi de üstlendiğini dile getiren Bektaş, bu konuda ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Bektaş, maliye teşkilatı ile birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Defterdar Durak Sercan da, borsaların kayıtlı ekonominin temel taşları olduğunu belirterek, ticari hayatın sekteye uğramaması için gece-gündez demeden çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaret sonunda 6736 sayılı Yapılandırma Kanununun 2. taksit ödeme hatırlatılmasına ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Bektaş ve Sercan, söz konusu hatırlatmanın borsa üyelerine toplu mesaj yoluyla gönderilmesini kararlaştırıldı.

Ziyarette Gelir Müdürü Nazlı Keleş, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Boyraz da hazır bulundu.

(MMY-BÖ)



09.05.2017 16:37:34 TSI

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