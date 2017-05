YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yabancı öğretmenler okullara hayran kaldı

Yabancı öğretmenler okullara hayran kaldı

BALIKESİR (İHA) - Erasmus + K Projesi kapsamında Balıkesir'e gelen 3 ülkeden toplam 10 öğretmen ebru sanatına hayran kaldı. Okuldaki teknolojik alt yapının büyük olduğuna dikkat çeken İngilizce öğretmeni Nadka Dineva kendi okulunda sadece 2 akıllı tahta bulunduğuna dikkat çekerek " Tüm öğretmenlerin tahtaları etkin bir şekilde kullanması öğrencilerin eğitilmesi açısından çok daha yararlı" dedi

Erasmus + K Projesi kapsamında Altıeylül Ortaokul'unu ziyaret eden Çek Cumhuriyetinden Zakladni A Materska Skola Olomove Gorkeho 39, Bulgaristan'dan Gotse Delchev First Primary Scholl ve Litvanya'dan Rudamina F.Rushchye Symnasium okul öğretmen ve yöneticileri Ebru sanatına hayran kaldı. Okulda incelemelerde bulunarak derslere katılan yabancı gurup bir çok etkinliğine katılarak Türk eğitim sistemi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olacak. Altıeylül Ortaokulu İngilizce Öğretmeni ve proje sorumlusu Burcu Demirel yaptığı açıklamada "Okulumuzun şuanda İngilizce ağırlıklı "İngilizcenin Sosyal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi" konulu bir projesi var. Şuan da Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Bulgaristan'dan 10 misafirimiz var. Çoğunluğu İngilizce öğretmeni, okul müdürü ve diğer branşlardan öğretmenlerden oluşuyor. Okulumuzda sosyal etkinlikler nasıl yapılıyor, İngilizce dersi nasıl işleniyor, beden eğitimi derslerinde neler yapıyoruz esas bu projede amacımız bu" dedi.



Camilerin mimarileri çok değişik

Bulgaristan'dan gelen proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Nadka Dineva Balıkesir'in merkezine ilk kez geldiğini ifade ederek "Çok fazla gezecek zamanım olmadı ama gördüğüm kadarıyla oldukça güzel bir şehir. Özellikle camiler çok ilgimi çekti o mimari çok değişik geldi bizim ülkemizdekilere göre. Şehir benim geldiğim kasabadan oldukça büyük ve kalabalık. İnsanların yaklaşımları sıcak ve gayet hoşuma gitti. Bizim okullarımıza göre sizin okullarınız daha kalabalık, bu yüzden öğretmenlerin işi gerçekten çok zor, çünkü biz çok daha az sayıda öğrenci ile çalışıyoruz. Okuldaki teknolojik alt yapı yeterli ve büyük, bizim okulumuzda sadece 2 tane akıllı tahta var ama sizde her sınıfta var ve tüm öğretmenler bunu etkin bir şekilde kullanıyor. Buda öğrencilerin eğitilmesi açısından çok daha yararlı. İngilizce dersinde kullanılan farklı uygulamalar çok hoşuma gitti. Biz okulumuzda badminton haricinde bir kaç farklı spor dalını öğrencilerimize öğretiyoruz. Ben badminton uygulamasını burada izleyip okulumda uygulamaya çalışacağım" şeklinde konuştu.



Geleneksel Türk misafirperverliğini gösteriyoruz

Altıeylül Ortaokul Müdürü Orhan Aydın ise "Erasmus + K projesi, İngilizce öğrenimiyle ilgili bir proje. Türkiye, Bulgaristan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya 5 farklı ülke bu projede yer alıyor. İspanya şuan da burada yok. Bu etkinlik kapsamında bir çalışma programımız var. Bugün Ebru sanatını eğitimini izleyerek uygulamaya koydular. Yarın yine kültürel etkinlikler kapsamında onları Efes ve Meryem Anaya götüreceğiz. Badminyon kendi ülkelerinde yokmuş perşembe günü öğrenip kendi okullarında öğreteceklermiş. Bu perojelerin amacı zaten bir ülkede olanları diğer ülkeye taşımak ve kültürel etkilişim içinde olmak. Bu işi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geleneksel Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz" dedi.



İngilizcem gelişiyor

7-A öğrencisi Ecem Namlı Proje çerçevesinde bu güne kadar yabancı arkadaşlarınla iletişim halinde bulunduğunu ifade ederek "Bu projenin İngilizcemi geliştirdiğine inanıyorum. Ayrıca yabancı bir ülkeden arkadaşımın olması bana kültürel etkileşim olarakda fayda sağlıyor" şeklinde konuştu.

