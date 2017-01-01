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Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil Kutlaması

09 Mayıs 2017 Salı, 16:30
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil Kutlaması
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil Kutlaması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Berat Kandilini kutlayarak, "Mübarek gün ve gecelerin, kendimizi bir kez daha gözden geçirmek, manevi sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmesi gerekmektedir" dedi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mübarek gün ve gecelerin insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirme, manevi sorumluluklarını hatırlama bakımından bir fırsat olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, "Berat Kandili aynı zamanda mübarek Ramazan Ayını müjdeleyen bir zaman dilimidir. Mübarek gün ve geceler günahlardan berat etmek için bir vesile olarak görülmelidir. Berat Kandili, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Berat Kandilinde yapılan dua ve iyiliklerin önemi büyüktür. Böyle mübarek gecelerin manevi havası içerisinde birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalı, dargınlık ve kırgınlıklara son verip nefretin yerine sevgiyi kucaklayarak kırık kalpleri onarmalıyız. Bu mübarek gecelerde kendimize ve tüm insanlığa dua edelim. Peygamber Efendimiz (S.A.V) birçok hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketine dikkat çekmektedir. Bu vesile ile Berat kandilinizi kutluyor, memleketimize ve İslam alemine huzur, birlik ve beraberlik getirmesine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" dedi.
(SD-Y)

09.05.2017 16:39:03 TSI
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