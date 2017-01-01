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Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde tanıtım standı açtı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:30
Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde tanıtım standı açtı
Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde tanıtım standı açtı
- Sınavsız ikinci üniversite şansı KOÜ'lü öğrencilerle anlatıldı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Anadolu Üniversitesi, üniversite öğrencilerine sınav şartı olmadan ikinci üniversiteyi okuma şansı veriyor.
Anadolu Üniversitesi'nin İzmit şubesinin ikinci üniversite tanıtımları Kocaeli Üniversitesi'nde başladı. Umuttepe kampüsünde açılan stantta öğrencileri bilgilendiren görevliler, ikinci üniversitenin avantajlarını öğrencilerle paylaştılar. Stant görevlileri gelen öğrencilere, herhangi bir yüksek öğretimde okuyan yada mezun olmuş üniversite öğrencilerinin programla sınavsız bir şekilde ikinci üniversiteyi okuma şansı elde edebileceğini ve Anadolu Üniversitesi'nin İkinci Öğretim programında 34 önlisans, 17 lisans programıyla geniş çaplı seçim şansı tanıdığını anlattılar.
İkinci Üniversite programının tanıtımını yapan Anadolu Ünivarsitesi İzmit Şube Müdürü Suna Altuner, "Anadolu üniversitesi yaklaşık bir buçuk milyon öğrencisiyle açık öğretim sistemine yüksek öğretim sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstleniyor. Üniversite öğrencileri olarak sizinde hayalleriniz bir diplomaya sığmıyorsa ikinci üniversite fırsatını kaçırmayın" dedi.
Öte yandan Anadolu Üniversite'sinin tanıtım stantları 12 Mayıs Cuma gününe kadar Kocaeli Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde çalışmalarını sürdürecek. Üniversiteden sonra 13-21 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı'nda stant çalışmalarına devam edecek.
(GY-Y)

09.05.2017 16:39:29 TSI
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