ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şahiner Yeni Stadyum Alanında İncelemelerde Bulundu

09 Mayıs 2017 Salı, 16:30
Şahiner Yeni Stadyum Alanında İncelemelerde Bulundu
Şahiner Yeni Stadyum Alanında İncelemelerde Bulundu

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 2015 yılında arsa tahsisini yaparak Spor Bakanlığına devrettiği yeni stadyum alanında incelemelerde bulundu.
Yetkililer ile bir süre görüşen Başkan Şahiner görüşme sonunda yaptığı açıklamada; ''Girişimlerimiz sonucu spor bakanlığına tahsis etmiş olduğumuz yeni stadyum alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Sungurlu Belediyesi olarak stadyum alanında çalışan kardeşlerimize her türlü araç gereç desteği sunarak yanlarında olduk. Çalışmaların aksamaması konusunda özveriyle çalışan tüm ekibi canı gönülden kutluyorum. İnşallah ilçemize yakışır bir stadyuma sahip olacağız. '' şeklinde konuştu.
(SŞ-BÖ)

09.05.2017 16:39:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yedikleri mantardan zehirlendiler
YEREL

YEDİKLERİ MANTARDAN ZEHİRLENDİLER
Defterdar Sercan'dan Ticaret Borsası'na ziyaret
YEREL

DEFTERDAR SERCAN'DAN TİCARET BORSASI'NA ZİYARET
Sungurlu MYO öğrencileri Purulliya Bahar Bayramı törenlerine Katıldı
YEREL

SUNGURLU MYO ÖĞRENCİLERİ PURULLİYA BAHAR BAYRAMI TÖRENLERİNE KATILDI
Osmancık'ta Hıdrellez coşkusu
YEREL

OSMANCIK'TA HIDRELLEZ COŞKUSU
Sungurlu'da 150 ünite kan toplandı
YEREL

SUNGURLU'DA 150 ÜNİTE KAN TOPLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini