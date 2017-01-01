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Şahiner Yeni Stadyum Alanında İncelemelerde Bulundu



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 2015 yılında arsa tahsisini yaparak Spor Bakanlığına devrettiği yeni stadyum alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililer ile bir süre görüşen Başkan Şahiner görüşme sonunda yaptığı açıklamada; ''Girişimlerimiz sonucu spor bakanlığına tahsis etmiş olduğumuz yeni stadyum alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Sungurlu Belediyesi olarak stadyum alanında çalışan kardeşlerimize her türlü araç gereç desteği sunarak yanlarında olduk. Çalışmaların aksamaması konusunda özveriyle çalışan tüm ekibi canı gönülden kutluyorum. İnşallah ilçemize yakışır bir stadyuma sahip olacağız. '' şeklinde konuştu.

(SŞ-BÖ)



09.05.2017 16:39:38 TSI

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