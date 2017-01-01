ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç'te ilkokul öğrencileri bilgide yarıştı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:30
Genç'te ilkokul öğrencileri bilgide yarıştı
Genç'te ilkokul öğrencileri bilgide yarıştı

(Fotoğraflı)

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ilkokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nuri Özaltın İlkokulu tarafından bilgi yarışması organize edildi. İlçedeki 8 ilkokulun katıldığı yarışmada öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Genel Kültür alanlarından 20 soru soruldu. Yarışmanın sonunda Şehit Serkan Gencer İlkokulu 20 sorununun 19'una doğru cevap vererek birinci oldu. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu ikinci, Çamlık İlkokulu ise yarışmanın üçüncüsü oldu. Program sonunda yarışmada başarılı olan öğrenciler günün anısına plaket verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "İlkokullar arası yapmış olduğumuz bilgi ve kültür yarışması sonuçlandı. 8 okulumuz bu programa iştirak etti. Çocuklarımız bu yarışmaya çok iyi hazırlandılar çokta heyecanlıydılar. Onların heyecanı kadar bizlerde heyecanlandık. Bu tür yarışmalarda amacımız, çocuklarımızı bir araya getirmek ve veliler ile birlikte bu havayı teneffüs etmekti"dedi.
Birinci olan Şehit Serkan Gencer İlkokulu öğrencilerinden Musa Demirbağ ise, "Yarışma başlarken çok heyecanlıydık. İlk sorulan Türkçe sorusuna yanlış verdiğimizde çok üzülmüştük ama moralimizi bozmayıp tüm sorulara doğru cevap vererek birinciliği göğüsledik onun için çok mutluyuz" diye konuştu.
Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde yapılan yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri izledi.
(SA-HİV-Y)

09.05.2017 16:39:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası'
YEREL

BİNGÖL'DE 'KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ HAFTASI'
Bingöl Valisi Köşger:
YEREL

BİNGÖL VALİSİ KÖŞGER:
Bingöl'deki sokağa çıkma yasağı
YEREL

BİNGÖL'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Bingöl'deki &quot;Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci&quot;
YEREL

BİNGÖL'DEKİ "DEPREME HAZIRLIK VE TEMEL AFET BİLİNCİ"
Çocuklar uçurtma şenliğinde bir araya geldi
YEREL

ÇOCUKLAR UÇURTMA ŞENLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Bingöl Halk oyunu ekipleri Türkiye finalinde yarışacak
YEREL

BİNGÖL HALK OYUNU EKİPLERİ TÜRKİYE FİNALİNDE YARIŞACAK
Genç'te kentsel dönüşüm başlıyor
YEREL

GENÇ'TE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
Bingöl'de sokağa çıkma yasağı
YEREL

BİNGÖL'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini