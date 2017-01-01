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AK Parti İl Yönetimi Melikgazi'de

09 Mayıs 2017 Salı, 16:32
AK Parti İl Yönetimi Melikgazi'de
AK Parti İl Yönetimi Melikgazi'de

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - AK Parti İl Teşkilatı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a makamında ziyarete bulundu.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek hem belediye çalışmaları, hem 2017 yılı yatırım programı hakkında bilgi aldılar hem de kendi çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Genç ve dinamik bir kadronun oluşturduğu bir teşkilatı görmekten son derece mutlu olduğunu çünkü hepsinin gözünde şevk ve heyecan gördüğünü belirten Başkan Büyükkılıç "AK Parti İl Teşkilatının bu ziyaretinden son derece mutlu olduk. Melikgazi belediyesi örnek ve referans bir belediyedir. Bunu kolay elde etmemiştir. Uzun, ciddi, tüm kurumlar ile koordineli ve planlı bir çalışma sonucu gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler neticesinde bu isim ile anılmaya başlanılmıştır. Yani çalışarak elde edilmiştir. Belediye çalışanlarının birlik ve beraberlik içerisinde zaman mefhumu olmadan çalışılması ile büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu tüm kuruluşlar, şirketler ve büyük organizasyonlar için geçerlidir. Sizler gibi genç ve dinamik bir kadronun da başarılı hizmetlere vesile olacağınıza inancım tamdır" dedi.
AK İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise Melikgazi Belediye çalışmalarını yakından takip ettiklerini hatta bu ilçenin bir ferdi olarak hizmetlerden bire bir olarak yaşayarak yararlandıklarını kaydetti.
Melikgazi Belediyesi çalışmalarının örnek teşkil etmesinin ve projelerin istenmesinin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğu ifade eden AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, iş gezisi veya ziyaret nedeni ile başka illere gittiklerin de en çok Kayseri Belediye yatırımlarının konuşulduğunu söyledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, bu ziyaretlerinden dolayı başta AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etiğini çalışmalarında başarılar temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Melikgazi Belediyesi'nde başarının bir tesadüf olmadığını ilçe halkı ile her zaman beraber, iç içe ve iletişim içinde olduklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Teşkilatı Yönetim kurulu üyeleri ile Melikgazi İletişim merkezini gezerek bilgiler verdi, örnekler ile çalışma sistemini anlattı.
(SK)

09.05.2017 16:41:28 TSI
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