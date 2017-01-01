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Adıyaman'da Ahilik Haftası kutlandı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:33
Adıyaman'da Ahilik Haftası kutlandı
Adıyaman'da Ahilik Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Ahilik Haftası Adıyaman Üniversitesi içerisinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Mini Adıyaman'da düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, "Ahileri, bugün bir kez daha minnetle ve şükran duygularıyla anıyoruz.
Bizler ahiliği sadece esnaf ve sanatkarların geçmişten gelen bir gurur kaynağı olarak değil, aynı zamanda büyün bir değişim ve dönüşüm içinde olan ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak da görüyoruz. Tarih bilginleri Doğulu ve Batılı gezginler, ahileri iyi anne, baba, iyi komşu, iyi arkadaş, iyi işçi, iyi işveren ve iyi yönetici olarak tarif ederler. Üretkenlik, çalışkanlık bigelik, bilgiye sahip olmak için olağan üstü fedekarlık vatanseverlik, ahlaklılık, milli ve manevi değerlere ölesiye bağlılık ahiliğin temel öğretileridir" dedi.
Daha sonra konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise, " Ahilik aslında sadece insanlara verilen mesleki açıdan sadece bir oluşum değil, hem insanların koluna bir altın bilezik takmak ve diğer taraftan da insanların ahlaklı şekilde kendi geleceğini temin etmek amacıyla ve bizlerin olmazsa olmaz değerlerimizle birlikte bu ülkeyi yüceltmenin özüdür. Siz değerli gençler ülkemizin geleceğidir. Sizler bu ülkenin önümüzdeki süreçte Allah izin verirse hem katma değerini üretecek ve dünya ülkeleri arasında ilk 10'a götürecek sizlersiniz. Dönem icraat çıkartma dönemidir, dönem buluş bulma dönemidir. Ben bu etkinliğin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ise konuşmasında, " Bizler 600 yıl önce dünyanın en iyi kredi ile en saygın halk ile bir devlet kurmuş ve kıtalarda yönetim icra etmişiz. Bir çok milletleri huzur içerisinde bulundurmuş bir milletin varisleriyiz. Halk, esnaf ve vatandaşlarımız gündüz normal maişetini yaptıktan sonra akşam bir araya gelip dini eğitimini yapıyor ve ya sosyal yaraları sarmak için bir araya geliyorlar. Toplumun temel direğini oluşturan ve yükselten ilmin orada gösterdiği değer ve ölçüdür. Eğer bir toplumda ilme değerli ölçüde önem veriliyorsa o toplum yücelir" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından üniversite öğrencileri tarafından Ahilik Haftasıyla ilgili tiyatro gösterimi yapıldı. Yapılan tiyatro sonrası katılımcılara pilav ve tatlı ikramında bulunuldu.
Ahilik Haftası programına, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenciler katıldı.
(CK-SD-Y)

09.05.2017 16:42:32 TSI
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