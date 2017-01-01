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Fatih Aslan'dan Berat Kandili kutlaması

09 Mayıs 2017 Salı, 16:37
Fatih Aslan'dan Berat Kandili kutlaması
Fatih Aslan'dan Berat Kandili kutlaması
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(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Birlik Vakfı Gaziantep Temsilcisi Mehmet Fatih Aslan, Berat Kandilini kutlayarak, duaların kabul edildiği bereketli zaman diliminin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Birlik Vakfı Gaziantep Temsilcisi Mehmet Fatih Aslan, kandillerin af, merhamet ve mağfiret gecesi olduğunu ifade ederek, "Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle bu özel gecede kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz" dedi.
"Tövbe Etmeliyiz"
Aslan, "Berat gecesi, bizlere akıp giden hayatta durup düşünme, özümüze dönme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Rabbimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar. Böyle mübarek gün ve geceler, Kur'an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) o muhteşem öğütlerine kulak verme ve O'nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin ve üyelerimizin Berat Kandilini kutlar, insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" diye konuştu.
(SD-Y)

09.05.2017 16:46:27 TSI
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