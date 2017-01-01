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Kastamonu'da eğitime oyun terapisi desteği

09 Mayıs 2017 Salı, 16:38
Kastamonu'da eğitime oyun terapisi desteği
Kastamonu'da eğitime oyun terapisi desteği

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, eğitim ve sağlık alanlarında çocuk davranışlarını şekillendirme amacıyla kullanılan "Oyun Terapisi" Kastamonu'da eğitime kazandırılıyor.
Devrekani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim projesi ile Kastamonu'da görev yapan rehberlik, özel eğitim, sınıf öğretmenlerine ve psikologlara çocuklara yönelik eğitimde kullanılmak üzere "Oyun Terapisi Eğitimi" verildi. KUZKA Teknik Destek Programı kapsamında uygulanan eğitim ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler ve özel eğitim öğretmenleri başta olmak üzere psikolojik danışmanlar ve psikologlardan oluşan 30 katılımcıya yönelik özel bir eğitim düzenlendi. Gelişmiş ülkeler tarafından çocuk davranışlarını şekillendirme amaçlı kullanılan yöntemin eğitime ne şekilde katkı sağladığını gösteren örnekler katılımcılar ile paylaşıldı.
Eğitimci Prof. Dr. Sefa Bulut tarafından verilen eğitimde, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sağlayan yöntemin, çocuklarda dil yeteneğinin gelişmesi, kendini ifade edebilme, düşüncelerini dışa vurabilme, öğrenme, keşfetme, hayal etme ve yaratıcılığı ortaya çıkaran görsel ve akademik bilgiler paylaşılıyor.
Teknik Destek Programı kapsamında KUZKA desteği ile düzenlenen eğitimle, oyun terapisinin koruyucu-önleyici ve iyileştirici etkisiyle çocukların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, okul hayatında başarılı olmaları, topluma faydalı bireyle olarak yetişmeleri, sağlıklı karakter kazanımı ve özel yetenekli çocukları toplumda kendi kendilerine yaşama yeteneklerini elde etmesi hedefleniyor. Eğitim sonunda "Oyun Terapisi Eğitimi"ne katılan ve başarılı olan 30 rehberlik, özel eğitim, sınıf öğretmeni ve psikologa sertifika verilecek.
(Vİ-GY-Y)

09.05.2017 16:47:30 TSI
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