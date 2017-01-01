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Kadem İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu:

09 Mayıs 2017 Salı, 16:42
Kadem İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu:
Kadem İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu:
- "Başkanımızın desteklerini her zaman görüyoruz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Birgül Cumurcu ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, KADEM Yönetim Kurulu Üyeleri Zahide Çığılı, Çiğdem Özakçakoca ve beraberindekilerle birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Birgül Cumurcu'yu makamında kabul etti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hakikaten KADEM'in çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Dezavantajlı gruplar olsun kadınlarımızla ilgili, genç kızlarımızla ilgili takdire şayan çalışmalar var. Konferans ve panellerde mümkün olduğu müddetçe takip etmeye gayret ediyoruz. Geleceğe iş başvurusu projesi kapsamı içerisinde dezavantajlı grup diye tabir ettiğimiz genç kızlarımızın iş bulması, istihdamı noktasında bu projenin olumlu sonuçlar vereceği kanaati içerisindeyim. Bizler de belediye olarak katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde sivil toplum örgütleri olsun, meslek örgütlerimiz olsun, derneklerimiz olsun, kanaat önderlerimiz, yerel önderlerimiz olsun, onlarla şehri birlikte yönetme noktasında genel kararlılığımız tamdır. Biz şehri değerleri ile, şehri bütünüyle, bütün değerlerle özümsersek yol haritamızı ve yol pusulamızı ona göre belirlersek, şehir erdemli ve faziletli şehir olur kanaatindeyim. Biz de onun gerçekleştirilmesi noktasında gayretimizi ve çabamızı devam ettiriyoruz. KADEM'den sivil toplum örgütlerimizden özellikle kadınlar ile yaptığı çalışmalarda, Malatya bazında takdire şayandır. Ben bu çalışmalarından dolayı KADEM il temsilcimiz aynı zamanda Üniversitede Sağlık Bilimleri Dekanımız Birgül hanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
"Kadınlarımızı kalkındırmak amacındayız"
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Birgül Cumurcu ise, Başkan Gürkan'ın her zaman KADEM'e destek olduğunu belirterek, "Başkanımızın desteklerini her zaman görüyoruz. Kadının özellikle de dezavantajlı gruptaki çocukların, gençlerin yanında olduğunu biliyoruz. Biz de projelerimizde başkanımızdan destek almak amacıyla ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Biz birçok alanda kadına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle onların eğitimleri, onların iş sahibi olabilmeleri, dezavantajlı grupların daha avantajlı gruba geçebilmesi için onları devamlı aktif bir şekilde eğitimlere alıp, iş edinme çalışmalarımızda oluyor. Yine sığınmacı mülteci kadınlarımızla ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili genel merkezimizin sağladığı protokollerimiz var. Yakında onlarda başlayacak. Biz hem üniversite, hem de KADEM, Malatya'daki kadınlarımızı kalkındırmak amacındayız. Başkanlarımızda bize yardımcı oluyor. Selahattin Başkanımızda sağ olsun her zaman yanımızda destek oluyor" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

09.05.2017 16:51:02 TSI
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