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Bulanık'ta 'Güvenlik' toplantısı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:47
Bulanık'ta 'Güvenlik' toplantısı
Bulanık'ta 'Güvenlik' toplantısı

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında her ay yapılan güvenlik toplantılarının dördüncüsü düzenlendi.
Bulanık Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, Emniyet Müdürü Mühittin Ayhan, belde belediye başkanları, kanat önderleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ile STK temsilcileri katıldı. Burada konuşan Hacı Arslan Uzan, temel amaçlarının emniyet ve asayişin esenliği, huzuru ilçede tesis etmek ve ilçenin var olan sorunlarını toplantıya katılanlarla birlikte belirlemek ve çözümü konusunda da istişare ile ortaklaşa kararlar almak olduğunu belirtti. Bulanık'ta hizmetlerin devam ettiğini belirten Uzan, önümüzdeki hafta Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katılımıyla bugüne kadar ilçede yapılan hizmetlerin açılışının gerçekleşeceğini söyledi. Amaçlarının ilçeye güzel hizmetler bırakmak olduğunu belirten Uzan, "İlçemizin yaşanabilir bir kent olması ve diğer yerlere örnek olabilmesi için hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Özellikle önümüzdeki pazartesi günü Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak ilçemizde olacaklardır. Kendisiyle birlikte ilçemizde hızla devam ettiğimiz hizmetlerin açılışını yapacağız" dedi.
"25 milyon belediyeyi borç altında bırakanlar, bu borcun nereye gittiğinin gelip hesabını versinler" diyen Uzan, "Hizmet yapmadıkları halde bu kadar borç bırakılmaz. Gelip bunun hesabını versinler, ama hesabını da veremezler. Bize diyorlar ki göz boyamak için bunları yapıyormuşuz. Devletin amacı kimsenin gözünü boyatmak değildir, tek amacımız bu halka hizmet etmektir. Biz herkesin kapısının önüne kadar temizliyoruz ve temizlemeye devam edeceğiz. Çünkü amacımız halkımızın memnuniyettir. Onlara ne kadar hizmet etsek de azdır. Belediye olarak İş-Kur elemanları ile ilçede temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeni, Mescitli ve Güllüova mahallelerimizde park yapıyoruz. Hizmette mazeret yoktur. Kanalizasyon ihalesi yapıldı. Su ihalesi ise bugünlerde yapılacaktır. Göreve geldiğim günden beri işim Bulanık'a hizmettir, hem kültürel hem de sosyal alanda büyük etkinlilerde bulunduk. 10 adet semt sahası yapacağız. Eğitimde çok güzel başarılara imza attık. Hizmet konjektörel olamaz, hizmet devamlılık esas eden bir temeldir. Devletimiz bizi bu göreve layık görmüşse biz de bu göreve layık olacağız ve görevimizi layıkıyla yerine getirip halkımıza hizmet edeceğiz. Biz dedikodulara değil önümüze bakacağız. Yeter ki vatandaşlarımız devletinin yanında olsun, dik dursun, devlet sonuna kadarda onlara hizmet edecektir" diye konuştu.
Toplumun huzurunu ve asayişini bozacak her türlü olaya karşı vatandaşların emniyet güçlerinin işini kolaylaştırarak ihbar mekanizmasını da etkin şekilde kullanmaya davet eden Uzan, "Biz vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için buradayız. Güvenliğin olmadığı yerde refah ve huzur olmaz. İlçemizin güvenliği için güvenlik güçlerimiz 24 saat aralıksız çalışıyorlar. Ancak bu noktada vatandaşların ve sizlerin de bizlere katkı sunması gerekir. Kısacası arkadaşlar; güvenlik hizmetleri, zararlı madde ve uyuşturucu ile mücadelede, asayişin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğini sekteye uğratabilecek her türlü unsurun bertaraf edilmesi için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 3 saat süren toplantı, katılımcıların yaptıkları değerlendirmelerin ardından sona erdi.
(MSA-Y)

09.05.2017 16:57:15 TSI
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